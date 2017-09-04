16'lık genç yetenek transfer oldu!
Hatay Süper Amatör takımlarından Samandağspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Gündüz, La Liga ekibi Villarreal'in altyapı takımlarından Primer Toque CF ile anlaştı.
Samandağspor Başkanı Yusuf Yatkın, Hüseyin Gündüz'ün futbol ülkesi olan İspanya'da top oynamasının gurur verici olduğunu belirterek, genç futbolcunun uyum ve dil sorunu olduğunu, bunları atlatmak için de belli bir süre gerektiğini söyledi.
Yatkın, "16 yaşındaki futbolcumuz ile ilk aşamada profesyonel sözleşme imzalanmadığı için Samandağspor Kulübü'ne herhangi bir transfer ödemesi yapılmadı. Dünyanın her yerinde amatör futbolcudan kulüp para kazanamaz. Profesyonel sözleşme imzalanacağı zaman federasyonun her yıl belirlediği miktar ne ise kulüpten yetiştirme parası karşılığında bedeli ödenerek futbolcu profesyonel sözleşmeye imza atar" dedi.
Samandağlı genç sporcu Hüseyin Gündüz'ün başarısının gurur verici olduğun ifade eden Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, "Samandağspor Kulubü Başkanı Yusuf Yatkın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarıların artması, ilçemizin her anlamda en iyi yerlere gelmesi için gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:49
-
"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
İsa Ulan iki başarılı sonuç alınsın hepiniz o başkanın bi taraflarını öpersiniz boş boş konuşuyorsunuz hepiniz
-
Yeniden Junuzovic
Toplam 1
Yorum
İsa Şu adama takılıp kaldınız be arkadaş
-
"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
Sabo Sayın başkan sana artık kimse inanmıyor deniz bitti 50 sene değil 500 senede geçse size şampiyonluk haram tabii birde ilahi adalet var saygı
16'lık genç yetenek transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.