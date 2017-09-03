Yüzde 50 mi görüyor?

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk'in yazısı şöyle;

Galatasaray'da iki sezondur bekleneni veremeyen ve Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole'un oynadığı her kulüpte sağlık testlerinden geçmesine rağmen sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı olduğu Fransızların saygın yayın organları France Football ve So Foot'un arşivlerinde ortaya çıktı. 2000 yılında yüzüne isabet eden sert bir şut sonrasında sağ gözünde büyük görme kaybı yaşayan Fransız futbolcu o günleri şöyle anlatıyor: "Top çarptığında böyle bir hasar vereceğini düşünmedim. İyi tedavi olmadım. ABD'den 400 Euro'ya bu koruyucu gözlükleri getirttim. Onlar olmadan sahaya adım atmıyorum, gözlükler olmadığında dikkatim dağılıyor."

ARKADAŞLARINDAN DAHA AZ GÖRÜYORDU

France Football Dergisi, eski futbolcu Damien Tixier'in "Sağ gözü bir zamana kadar hiç görmüyordu. Edgar Davids gibi gözlük taktı sahada. Arkadaşlarından daha az görüyordu ama iyiydi" derken, So Foot Dergisi de 2010 yılına kadar koruyucu gözlük takan Carole'un sağ gözündeki kaybın çok yüksek olduğunu yazmıştı.

G.SARAY: DERİNİ GÖREMİYORDU!

Galatasaray Sağlık heyeti, Carole'un sağ gözündeki görme kaybı için SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Derinlik hissi bir gözünde yoktu. Bu doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bir gözüyle üç boyutlu göremiyor ancak futbol oynamasına bir engel yok" dedi.