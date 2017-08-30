Emre Mor’dan rekor transfer
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor, Celta Vigo ile anlaştı.
PARASI LYON'DAN GELDİ
EMRE Mor için Dortmund'a 12.5 milyon euro bonservis ödeyen Celta Vigo, bu oyuncunun parasını Loyan'dan aldı. Yeni sezon öncesi Cheikh Diop'u Fransız ekibine 10 milyon euro ve 4 milyon euro bonus ödemesiyle satan Celta Vigo, milli yıldızımızın parasını da böylece çıkarmış oldu.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:13
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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