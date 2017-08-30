 Emre Mor’dan rekor transfer – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’dan rekor transfer

    Emre Mor’dan rekor transfer

    Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu , Celta Vigo ile anlaştı.

    Borussia Dortmund'a 12.5 milyon euro bonservis ödeyen İspanyol ekibi, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi. 2000'de Malaga'dan Catanha'ya 14 milyon euro ödeyen Celta, Emre'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun senelik 2 milyon euro kazanacağı açıklandı.

    PARASI LYON'DAN GELDİ
    için Dortmund'a 12.5 milyon euro bonservis ödeyen Celta Vigo, bu oyuncunun parasını Loyan'dan aldı. Yeni sezon öncesi Cheikh Diop'u Fransız ekibine 10 milyon euro ve 4 milyon euro bonus ödemesiyle satan Celta Vigo, milli yıldızımızın parasını da böylece çıkarmış oldu.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor’dan rekor transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.