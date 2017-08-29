 Emre Çolak'tan Emre Mor açıklaması – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'tan Emre Mor açıklaması

    Emre Çolak'tan Emre Mor açıklaması

    Deportivo La coruna'nın ezeli rakibi Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'la ilgili açıklama yapan , Milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

    İspanya'da yayınlanan Desmarque'a konuşan Çolak, 'Emre çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Ezeli rakibimizde oynayacak ancak onun için iyi bir transfer' diye konuştu.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Çolak'tan Emre Mor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.