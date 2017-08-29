Emre Çolak'tan Emre Mor açıklaması
Deportivo La coruna'nın ezeli rakibi Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'la ilgili açıklama yapan Emre Çolak, Milli futbolcuya övgüler yağdırdı.
İspanya'da yayınlanan Desmarque'a konuşan Çolak, 'Emre çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Ezeli rakibimizde oynayacak ancak onun için iyi bir transfer' diye konuştu.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:00
-
Trabzonspor'dan transfer hamlesi
Toplam 10
Yorum
Nevzat Baskan.beni.Transfer ed.takimi.sampiyon.yapayim
-
'Alo koç ben İgor Tudor'
Toplam 22
Yorum
Mahmut Hoca..Arda gibi bir bombanın elinde patlamasını istemezsin heralde..
-
Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 27
Yorum
norvec insallah gelir, cok haber yazildi bu adam icin, resmi site yazmadan inanmam ,
Emre Çolak'tan Emre Mor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.