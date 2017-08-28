Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Mor'a La Liga takımlarında Celta Vigo ile anlaştı.
Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.
Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyeceği ve ayrıca genç futolbcunun da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:35
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 12
Yorum
analiz şampiyon olacağız ama nasıl ? ileri uç sıkıntılı orta saha sıkıntılı defans sıkıntılı kale sıkıntı,bir tek valbeuanın ayağına bakıyoruz
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Program iptal
Toplam 5
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Sayın Başkan Sizin gönderdiğiniz oyuncuların bir kısmı AKHİSAR'da.AKHİSAR'ın oynadığı oyuna ve puanına bakın.Birde TRABZON'A.ve ERSUN YANALA
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Gomez zora girdi
Toplam 2
Yorum
Mir Yigithani oynatin zaten her mac gol yeyiyiruz
Emre Mor'un yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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