Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyeceği ve ayrıca genç futolbcunun da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.