 Emre Mor'un yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'un yeni adresi belli oldu

    Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

    Fenerbahçe'nin gündemindeki 'a La Liga takımlarında Celta Vigo ile anlaştı.

    Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

    Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyeceği ve ayrıca genç futolbcunun da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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