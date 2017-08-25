Sociedad, Villarreal'i farklı yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında Villarreal, deplasmanda Real Sociedad'a 3-0 yenildi.
Villarreal'e karşı üstün bir performans ortaya koyan Real Sociedad, 25. dakikada Willian Jose, 35. dakikada Xabi Prieto ve 45. dakikada Juanmi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Lige ikide iki yaparak başlayan Real Sociedad puanını 6'ya çıkarırken, Villarreal henüz puanla tanışamadı.
Villarreal'de karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi. Konuk ekibin kalecisi Andres Fernandez, 45. dakikada sakatlanınca yerini Mariano Barbosa'ya bıraktı.
Real Sociedad'da 15. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Xavi Prieto, İspanyol ekibindeki 500. maçına çıktı. Prieto, Real Sociedad'da Arconada (551), Zamora (588), Larranaga (589) ve Gorriz'den (599) sonra 500 maç barajını aşan 5. futbolcu oldu.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:08
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
FENER Lİ EMRE 45 İNE KADAR OYNAR BU HIRSLA GÖKDENİZ KİM Kİ?!!
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 60
Yorum
sönmez TFF nin demirörenin milli takımı Türkiye'nini değil Ona Bu listeyi verenlerin takımı
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
metinn emra bey klavyenin basina gecince herseyi yazabileceginizimi saniyrosunuz birakin ya bu isleri sizler yönetici olsaniz ne olacak pöööh
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