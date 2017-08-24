Emre Mor'a İspanya'dan talip
Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Mor'a İspanya'dan talip çıktı.
Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.
Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro vermeyi göze aldığı ve ayrıca Emre Mor'un da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:48
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Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 18
Yorum
faruk vardar fenerbahçe yi elerse kimse şaşırmasın durum onu gösteriyor.
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Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 18
Yorum
FB-ağır, Konya- hafif FB'yi ve Türkiye ligini bu kadar iyi tanıyan bir hoca, birbuçuk aylık hazırlık dönemi sonunda takımı umut vaad edecek seviyeye getiremiyor
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Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 18
Yorum
Fenerli Gelmeden once de sakkati zaten insallah ikinci RVP olmaz
Emre Mor'a İspanya'dan talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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