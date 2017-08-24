Emre Mor'a İspanya'dan talip

Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.

Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro vermeyi göze aldığı ve ayrıca Emre Mor'un da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.