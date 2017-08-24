 Emre Mor'a İspanya'dan talip – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'a İspanya'dan talip

    Emre Mor'a İspanya'dan talip

    Fenerbahçe'nin gündemindeki 'a İspanya'dan talip çıktı.

    Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. F.Bahçe'nin gündeminde olan Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.

    Celta Vigo'nun Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro vermeyi göze aldığı ve ayrıca Emre Mor'un da yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:48
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