 Villarreal deplasmanda kayıp – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    deplasmanda kayıp

    Villarreal deplasmanda kayıp

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ilk hafta maçında , konuk olduğu Levante'ye 1-0 yenildi.

    La Liga'nın ilk hafta maçında ile Levante karşı karşıya geldi.

    Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. Levante, 88. dakikada Morales'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

    Milli futbolcu , Villarreal formasıyla ilk lig maçına çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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