Villarreal deplasmanda kayıp
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ilk hafta maçında Villarreal, konuk olduğu Levante'ye 1-0 yenildi.
La Liga'nın ilk hafta maçında Villarreal ile Levante karşı karşıya geldi.
Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. Levante, 88. dakikada Morales'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal formasıyla ilk lig maçına çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:26
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