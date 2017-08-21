Villarreal deplasmanda kayıp

La Liga'nın ilk hafta maçında Villarreal ile Levante karşı karşıya geldi.

Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. Levante, 88. dakikada Morales'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal formasıyla ilk lig maçına çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.