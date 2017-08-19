Murillo, Valencia'da
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Inter'in defans oyuncusu Jeison Murillo'yu iki sezonluğuna kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, iki sezonun sona ermesinin ardından futbolcunun bonservisinin Inter'den alınacağı da ifade edildi. Valencia, Murillo ve Arsenal'den 11 milyon avroya transfer edilen defans oyuncusu Gabriel Paulista için bugün imza töreni düzenlenecek.
Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, Inter'de forma giydiği 102 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:42
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RVP’yi Soldado sakatlamış!
Toplam 2
Yorum
ihtiyar fenerli RVP nin sakatlığı ne zaman geçecekde takıma katkı sağlayacak doğrusu merak konusu bu.
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Bu tip oyuncularla vakit kaybetmek doğru değil.
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Carole Fransa yolcusu
Toplam 3
Yorum
Meth35 bütün sezon linnes ve carole ile olmaz sol beke asamoah şart yedeği linnes olur.stoperede vida alınmalı bence denayeri bende çok seviyorum ama klübü sıkıntı çıkarıyor.
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