 Murillo, Valencia'da – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Murillo, Valencia'da

    Murillo, Valencia'da

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Inter'in defans oyuncusu Jeison Murillo'yu iki sezonluğuna kiraladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, iki sezonun sona ermesinin ardından futbolcunun bonservisinin Inter'den alınacağı da ifade edildi. Valencia, Murillo ve Arsenal'den 11 milyon avroya transfer edilen defans oyuncusu Gabriel Paulista için bugün imza töreni düzenlenecek.

    Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, Inter'de forma giydiği 102 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:42
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