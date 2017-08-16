Las Palmas ile Boateng'in yolları ayrıldı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırdı.
Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun ailesine yakın olmak istemesi nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Kanarya Adaları ekibi, mayıs ayında 3 yıllık sözleşme uzattığı Boateng için statta, taraftarlar ve kulüp başkanı Miguel Angel Ramirez'in de katılımıyla bir veda düzenleneceğini kaydetti.
Ganalı futbolcu, geçen sezon Las Palmas ile çıktığı 29 maçta 10 gole imza atmıştı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 2
Yorum
HAKAN 2000 YILINDAN BERİ ŞU DEFTER KAYITLARI İNCELENSİN.KİMLER BU KULÜBÜ SOYUP SOĞANA ÇEVİRMİŞTİR.AÇIKLANSIN.SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN.
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 2
Yorum
wow Şimdi bankaya borçlandı. Arsadan gelen paraylada bu borcu kapatıcaklar. Ama yapılması hatta geç kalınmış bir hamleydi.
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Terim ile Hagi neden buluştu?
Toplam 6
Yorum
gs kral ların buluşması guzel olmuş!!!
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