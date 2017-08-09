Cenk Gönen'den büyük hata
Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, hazırlık maçına yaptığı hata ile damga vurdu.
29 yaşındaki file bekçisi, Malaga kalesine ilk olarak AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında geçmiş ve ağlarında 3 gol görmüştü.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:35
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Benfica’da Sinan isyanı
Toplam 18
Yorum
Gs hep bildiğimiz gibi Gs lı taraftarın geleneksel tavırları bellidir. Gidecek olana iyi oldu gelen ne olursa olsun alex deyip bir moral bir motivasyon şeyleri var
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F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Toplam 6
Yorum
yok artik ya arkadas herkes yasli oyuncu almayin diye isyan ediyor. inadinami yapiyorsunuz.dünyada baska oyuncumu yok.kariyeride aman aman degil.yuuuh
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Pepe’ye tekme!
Toplam 35
Yorum
.. Gs maçında bütün bjk taraftarı sahaya inmişti.
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