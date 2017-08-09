Cenk Gönen'den büyük hata

Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, hazırlık maçına yaptığı hata ile damga vurdu.

Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, takımının Granada ile oynadığı hazırlık maçına damga vurdu. Aldığı geri pasta topu rakibinin üstünden arkadaşına göndermek isteyen Cenk başarılı olamadı. Cenk, rakibinin kafasından seken ve kaleye doğru yönelen topa hamle yapsa da çizgiyi geçmesine engel olamadı. Maçı Granada bu talihsiz golle 1-0 kazandı.



29 yaşındaki file bekçisi, Malaga kalesine ilk olarak AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında geçmiş ve ağlarında 3 gol görmüştü.



