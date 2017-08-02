Roma'ya bir Türk daha!
Mohammed Salah'ın boşluğunu Cengiz Ünder'le dolduran İtalya Serie A ekiplerinden Roma, bir başka Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Roma, Danimarka Ligi'nde Brondby forması giyen Rezan Çorlu'yu kadrosuna kattı.
Sportif direktörlük görevinde Monchi'yi getirdikten sonra geleceğin yıldızlarının peşine düşen Roma, Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder'den sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Başkent ekibi, Brondby forması giyen genç oyuncu Rezan Çorlu'yu kadrosuna dahil etti.
Danimarka U19 milli takımı formasını 7 kez giyen Rezan Çorlu'nun Ay-yıldızlı formaya kazandırılması için de çalışmalar sürüyor.
Daha önce Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Roma'da sportif direktör Monchi, genç Rezan için yaptığı açıklamada gelecek vaat eden bir ismi kadroya kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Roma'daki 3. Türk
İtalya Seria'da Roma'nun yolunu tutan Rezan, başkent ekibinin formasını giyen 3. Türk futbolcu oldu. 2014 yılında Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro'ya 2 yıllığına kiralanan Salih Uçan, Roma'da forma giyen ilk Türk olmuştu. Çorlu'nun transferinden 1 ay önce Cengiz Ünder Roma'ya imza atmıştı.
Rezan Çorlu kimdir?
7 Ağustos 1997 yılında Danimarka'nın Glostrup kentinde doğan Rezan Çorlu, futbola 7 yaşında Brondby altyapısında başladı.
1.70m boyundaki Türk asıllı genç futbolcu, forvet arkasında ve sol kanatta görev yapıyor.
2015 yazında, 18 yaşındayken Brondby as takımında kendine yer bulan Rezan Çorlu, ilk maçına 2 Temmuz 2015'te AC Juvenes/Dogana karşısında oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde çıktı. 9-0 maçı kazanan Brondby'de Rezan, 63. dakikada oyuna girdi ve 66. dakikada takımının 8. golünü kaydetti.
Rezan Çorlu, Danimarka Süper Ligi'nde ilk maçına ise 26 Temmuz 2015'te OB karşısında çıktı.
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Ağustos 2015'te Kopenhag'a karşı forma giyen Rezan Çorlu, çapraz bağlarını koparınca ligin geri kalanında forma giyemedi.
2016-17 sezonunda ise Rezan Çorlu, Brondby adına 7 maçta forma giydi.
Genç yıldız daha önce Danimarka'nın U16, U17, U19 ve U20 yaş kategorileri milli takımlarında 37 kez forma giydi ve toplam 15 gol kaydetti.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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