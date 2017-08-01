 Sevilla'dan Kjaer açıklaması – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sevilla'dan Kjaer açıklaması

    Sevilla'dan Kjaer açıklaması

    La Liga ekiplerinden Sevilla, 'in yarın sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı

    Sevilla, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacağını açıkladı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sevilla'dan Kjaer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.