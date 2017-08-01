Sevilla'dan Kjaer açıklaması
La Liga ekiplerinden Sevilla, Simon Kjaer'in yarın sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:24
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 30
Yorum
muslum bu adamın Turkiyeye ne faydası var
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 41
Yorum
N0_Name Haberi görünce Donk geldi aklıma. Umarım Ndiaye başarılı olur.
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Fernando Galatasaray'da
Toplam 2
Yorum
bana göre fernando-ndiaye-fegholu-rodrigues fantastik dörtlü oldular. önlerinde belhanda ve gomis ve kıskançlıktan çatlayan kuşlar :)))))
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