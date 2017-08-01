Roma'ya Cengiz Ünder'den sonra 2. Türk

Sportif direktörlük görevinde Monchi'yi getirdikten sonra geleceğin yıldızlarının peşine düşen Roma, Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder'den sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, Brondby forması giyen genç oyuncu Rezan Çorlu'yu kadrosuna dahil etti.

Danimarka U19 milli takımı formasını 7 kez giyen Rezan Çorlu'nun Ay-yıldızlı formaya kazandırılması için de çalışmalar sürüyor.

Daha önce Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Roma'da sportif direktör Monchi, genç Rezan için yaptığı açıklamada gelecek vaat eden bir ismi kadroya kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Roma'daki 3. Türk

İtalya Seria'da Roma'nun yolunu tutan Rezan, başkent ekibinin formasını giyen 3. Türk futbolcu oldu. 2014 yılında Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro'ya 2 yıllığına kiralanan Salih Uçan, Roma'da forma giyen ilk Türk olmuştu. Çorlu'nun transferinden 1 ay önce Cengiz Ünder Roma'ya imza atmıştı.