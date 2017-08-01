Roma'ya Cengiz Ünder'den sonra 2. Türk
Mohammed Salah'ın boşluğunu Cengiz Ünder'le dolduran İtalya Serie A ekiplerinden Roma, bir başka Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Roma, Danimarka Ligi'nde Brondby forması giyen Rezan Çorlu'yu kadrosuna kattı.
Sportif direktörlük görevinde Monchi'yi getirdikten sonra geleceğin yıldızlarının peşine düşen Roma, Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder'den sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Başkent ekibi, Brondby forması giyen genç oyuncu Rezan Çorlu'yu kadrosuna dahil etti.
Danimarka U19 milli takımı formasını 7 kez giyen Rezan Çorlu'nun Ay-yıldızlı formaya kazandırılması için de çalışmalar sürüyor.
Daha önce Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Roma'da sportif direktör Monchi, genç Rezan için yaptığı açıklamada gelecek vaat eden bir ismi kadroya kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Roma'daki 3. Türk
İtalya Seria'da Roma'nun yolunu tutan Rezan, başkent ekibinin formasını giyen 3. Türk futbolcu oldu. 2014 yılında Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro'ya 2 yıllığına kiralanan Salih Uçan, Roma'da forma giyen ilk Türk olmuştu. Çorlu'nun transferinden 1 ay önce Cengiz Ünder Roma'ya imza atmıştı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:33
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
Yorum
idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
Roma'ya Cengiz Ünder'den sonra 2. Türk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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