Rezan Çorlu Roma'ya transfer oldu! Rezan Çorlu kimdir?

Sportif direktörlük görevinde Monchi'yi getirdikten sonra geleceğin yıldızlarının peşine düşen Roma, Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder'den sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, Brondby forması giyen genç oyuncu Rezan Çorlu'yu kadrosuna dahil etti.

Danimarka U19 milli takımı formasını 7 kez giyen Rezan Çorlu'nun Ay-yıldızlı formaya kazandırılması için de çalışmalar sürüyor.

Daha önce Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Roma'da sportif direktör Monchi, genç Rezan için yaptığı açıklamada gelecek vaat eden bir ismi kadroya kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.







Roma'daki 3. Türk

İtalya Seria'da Roma'nun yolunu tutan Rezan, başkent ekibinin formasını giyen 3. Türk futbolcu oldu. 2014 yılında Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro'ya 2 yıllığına kiralanan Salih Uçan, Roma'da forma giyen ilk Türk olmuştu. Çorlu'nun transferinden 1 ay önce Cengiz Ünder Roma'ya imza atmıştı.



Rezan Çorlu kimdir?

7 Ağustos 1997 yılında Danimarka'nın Glostrup kentinde doğan Rezan Çorlu, futbola 7 yaşında Brondby altyapısında başladı.

1.70m boyundaki Türk asıllı genç futbolcu, forvet arkasında ve sol kanatta görev yapıyor.

2015 yazında, 18 yaşındayken Brondby as takımında kendine yer bulan Rezan Çorlu, ilk maçına 2 Temmuz 2015'te AC Juvenes/Dogana karşısında oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde çıktı. 9-0 maçı kazanan Brondby'de Rezan, 63. dakikada oyuna girdi ve 66. dakikada takımının 8. golünü kaydetti.

Rezan Çorlu, Danimarka Süper Ligi'nde ilk maçına ise 26 Temmuz 2015'te OB karşısında çıktı.

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Ağustos 2015'te Kopenhag'a karşı forma giyen Rezan Çorlu, çapraz bağlarını koparınca ligin geri kalanında forma giyemedi.

2016-17 sezonunda ise Rezan Çorlu, Brondby adına 7 maçta forma giydi.

Genç yıldız daha önce Danimarka'nın U16, U17, U19 ve U20 yaş kategorileri milli takımlarında 37 kez forma giydi ve toplam 15 gol kaydetti.