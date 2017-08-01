 Jesus Navas yuvaya döndü – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Jesus Navas yuvaya döndü

    Jesus Navas yuvaya döndü

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.

    Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.

    İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

    Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:10
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