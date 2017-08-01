Jesus Navas yuvaya döndü
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.
İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:10
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 3
Yorum
Yasama TFF yanlış yapıyor. Milli takımın başına bu kısa vadede gelcek olan hoca mutlak sürette yerli olması lazım. Aksi halde başarısızlık kesin.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 3
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY TOP OYNAMIYOR TUDOR ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPTI HİÇ MAÇ YAPMADAN FUTBOLCULARI MAÇTA DENEMEDEN AVRUPA MAÇINA HAZIRLADI .
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Transferde tarihinin en büyük harcamaları
Toplam 10
Yorum
SPORCU Lucescu teknik direktör olsun tudorla yollar derhal ayrılmalı
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