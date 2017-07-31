 Ronaldo hakim karşısına çıktı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ronaldo hakim karşısına çıktı

    Ronaldo hakim karşısına çıktı

    İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu , Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.

    İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi.

    Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.

    Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldo hakim karşısına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.