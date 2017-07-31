Ronaldo hakim karşısına çıktı
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi.
Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.
Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:01
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Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören görüşmesi!
Toplam 6
Yorum
kütahaya mehmet futbol fff istifa etsin secim olsun ne buya senoldan başka adammmı yok
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El-Clasico Barça'nın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA BU TURNUVA YENI BASLADIGI ZAMAN GS'DA DAVET EDILMISTI,DUNKU EMERET KUPA MACINI ARSENAL KAZANDI GS O KUPAYIDA ALMISTI CAPSIZ DURSUN
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 30
Yorum
kocatürk Galatasaray aslında iyi oyuncular aldı ama tudor ile bu oyuncular yönetilmez ya lucescu ya fatih terim gelirse bu iş tamamdır...
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