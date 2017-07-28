 Emre Çolak'tan harika frikik golü – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Emre Çolak'tan harika frikik golü

    Emre Çolak'tan harika frikik golü

    İspanya La Liga ekiplerinden Deporitvo forması giyen milli futbolcu Emre Çolak hazırlık karşılaşmasında iki güzel gole birden imza attı

    İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Racing Ferrol ile hazırlık maçı yapan Deportivo rakibini 4-1 mağlup etti. Skora G.Saray'dan kadrosuna dahil ettiği yetenekli futbolcu Emre Çolak 2 golle katkı yaptı.

    EMRE'DEN HARİKA FRİKİK GOLÜ
    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açtı. 33'te bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Kaleyi cepheden gören noktadan frikik kazanan Deportivo'da topun başına milli futbocu Emre Çolak geçti. Klas plase vuruşu ile topu köşeye gönderen Emre Çolak takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti

    Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ve Da Lama (kk) attı.

    Geçen sezon takımın en iyi oyuncusu seçilen Emre Çolak bu sezonda İspanya ekibinin en büyük kozu olacağını gösterdi.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:57
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