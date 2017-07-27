Villar, FIFA ve UEFA'dan istifa etti
FIFA ve UEFA, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan ve İspanya Futbol Federasyonundaki başkanlığı askıda olan Villar'ın asbaşkanlık görevlerinden istifa talebini kabul etti
Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan ve İspanya Futbol Federasyonundaki (RFEF) başkanlığı askıda olan Angel Maria Villar, FIFA ve UEFA'daki görevlerinden istifa etti.
UEFA ve FIFA'dan yapılan açıklamalarda, Villar'ın asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa talebini sunduğu ve bu isteğin kabul edildiği bildirildi.
Hükümete bağlı Spor Yüksek Konseyinden 2010 yılında 1,2 milyon avro haksız kamu yardımı aldığı gerekçesiyle Angel Maria Villar hakkında soruşturma açılmıştı. Villar'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenlemesine destek sağlamak amacıyla söz konusu yardımı o dönemde aldığı öne sürülmüştü. Ayrıca Villar'ın federasyon başkanlığında kalabilmek için üyelerin oylarını satın aldığı ve İspanya Milli Takımı maçlarının yayın hakları vasıtasıyla oğluna maddi kaynak sağladığı da iddia edilmişti.
Görevini ve kamu parasını kötüye kullanma, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Angel Maria Villar ile oğlu Gorka Villar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında federasyon binasına baskın düzenlenmişti. Gerçekleştirilen baskında, Villar ile oğlu gözaltına alınmıştı. Villar ile oğlu, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildikten sonra tutuklanarak Madrid yakınlarındaki bir hapishaneye sevk edilmişti. Ayrıca İspanyol hükümeti, Angel Maria Villar'ın İspanya Futbol Federasyonundaki başkanlık görevini askıya almıştı.
İspanya Futbol Federasyonunda 29 sene başkanlık yapan Villar, UEFA ve FIFA'da asbaşkanlık görevlerini yürütüyordu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:41
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 66
Yorum
titi terim milli takıma gitti cimbomda hakemlerle şampiyon oldu unutmadık merak etmeyin
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 36
Yorum
doğrucu davut 1996 dönemi bilinçli yönetim akıllı transfer vede saha içinde haci idaresi ile başarı gelmiştir terim de yıllarca bu mirasın varisi oldu
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 36
Yorum
siz terim tarafından tutulan paralı askerlerden biri olmalısınız
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