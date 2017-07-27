 Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    ilk maçında 3 gol yedi

    Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi

    Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan ilk maçında büyük bir şok yaşadı. AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında skor 0-0 iken ikinci yarıda oyuna giren 29 yaşındaki kaleci 3 gol yedi.

    Malaga'nın Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçında ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu ve kalesinde 3 gol gördü.

    Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan 29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen, yeni takımında kötü bir başlangıç yaptı.

    İlk yarısı 0-0 biten Az Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna giren Cenk Gönen, 65, 71 ve 87 dakikalarda topu ağlarında gördü.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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