Bonservisini kendi ödedi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın orta saha oyuncusu Pablo Fornals, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek Villarreal'e transfer oldu.
Malaga Kulübünden yapılan açıklamaya göre sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödeyen 21 yaşındaki Fornals, teknik heyet ve oyuncularla vedalaşarak takımın Hollanda'daki kampını terk etti. Villarreal ise altyapısında 5 yıl boyunca oynayan Fornals ile 5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
İki kulüp de sözleşmenin feshi için ödenen parayı paylaşmadı ancak İspanyol basını, İspanya Milli Takımı formasını bir kez giyen Fornals'ın, 12 milyon avro ödediğini ileri sürdü.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:09
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Lens çark etti!
Toplam 14
Yorum
sorun sunderland Fenerbahcenin bunu ödemesi imkansiz.
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Lens çark etti!
Toplam 14
Yorum
sorun sunderland Transferin gerceklesmemesi lens veya fenerbahceden dolayi degil. sunderland lens icin 6-8 milyon transfer bedeli istiyor ,
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''Lucescu ile çalışırım''
Toplam 71
Yorum
Cici Tudor bu takımı toparlayacaktır biraz zamana ihtiyacı var bakın İngiltere deki teknik adamlara yıllarca başındalar takımın yensede yenilsede
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