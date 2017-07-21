 İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

    İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi.

    İlk hafta maçlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton 20 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

    Son şampiyon , deplasmanda Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna maçıyla lige "merhaba" diyecek. Geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Arda Turanlı ise Real Betis'i ağırlayacak.

    Milli futbolcu Enes Ünal'ın transfer olduğu Villarreal'in Levante'ye konuk olacağı ilk haftada, Cenk Gönen'in takımı Malaga da sahasında Eibar ile karşılaşacak.

    El Clasico 17. haftada

    La Liga'da 2017-2018 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona 17. haftada Santiago Bernabeu'da puan mücadelesine çıkacak.

    İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 36. haftada Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

    La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

    Deportivo La Coruna - Real Madrid

    Barcelona - Real Betis

    Girona - Atletico Madrid

    Levante - Villarreal

    Malaga - Eibar

    Sevilla - Espanyol

    Valencia - Las Palmas

    Celta Vigo - Real Sociedad

    Leganes - Alaves

    Athletic Bilbao - Getafe



    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:06
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