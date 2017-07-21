İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi.
İlk hafta maçlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton 20 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.
Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna maçıyla lige "merhaba" diyecek. Geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Arda Turanlı Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın transfer olduğu Villarreal'in Levante'ye konuk olacağı ilk haftada, Cenk Gönen'in takımı Malaga da sahasında Eibar ile karşılaşacak.
El Clasico 17. haftada
La Liga'da 2017-2018 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona 17. haftada Santiago Bernabeu'da puan mücadelesine çıkacak.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 36. haftada Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak.
La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:
Deportivo La Coruna - Real Madrid
Barcelona - Real Betis
Girona - Atletico Madrid
Levante - Villarreal
Malaga - Eibar
Sevilla - Espanyol
Valencia - Las Palmas
Celta Vigo - Real Sociedad
Leganes - Alaves
Athletic Bilbao - Getafe
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:06
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Defansa Bayern’li panzer
Toplam 5
Yorum
analiz bu sezon defans yapmayalım lütfen,yeterince defansımız var,biri gitse bile souza yada topal oynar orda,forvet ve lens i istiyoruz
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Forvette samba
Toplam 9
Yorum
analiz interde çok verimsiz bir sezon geçirdi,Fenerbahçeye ne vereceği tam bir muallak olan biri
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Forvette samba
Toplam 9
Yorum
beko ayranın yok içmeye
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