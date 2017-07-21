Federasyon başkanı cezaevine gönderildi
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı (RFEF) Angel Maria Villar, tutuklu yargılanma talebiyle cezaevine gönderildi.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı (RFEF) Angel Maria Villar ve Güney Amerika Konfederasyonu genel direktörü olan oğlu Gorka Villar'ın da aralarında olduğu 4 federasyon yöneticisi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 4 kişi yolsuzluk da dahil olmak üzere pek çok suçlamayla göz altına alınmıştı.
Angel Maria Villar'a yöneltilen suçlamalar arasında RFEF'e ait 5,2 milyon euro'yu şahsi menfaatleri için kullanmak da bulunuyor. Villar ve diğer üç yönetici kötü yönetim, güveni kötüye kullanma, bireysel yolsuzluk ve sahtecilik suçlamasıyla 18 Temmuz'da göz altına alınmıştı.
Yüksek Spor Konseyi tarafından 2016'da yapılan şikayet üzerine Villar'ın İspanyol takımlarıyla diğer takımlar arasındaki maçları nasıl ayarlayarak haksız kazanç sağladığı araştırılmaya başlanmıştı.
Villar, 1998'den beri İspanya futbolunun başında bulunuyordu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda fb yi cl de ceyrege cikardimda söleyince dalga gecmisti benle simdi benden medet bekliolar git nurgül hanim git fb den yoksa sen yap yaptikl
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Onur: İyi çalışıyoruz
Toplam 4
Yorum
kzuey 61 Liverpool maçında kurtardı
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda ooooooo daaa neler olur nelerdeeeee,aziz yildirim özel sekreteri nurgülü gönderirse yoksa hersey bostur bilin istedim niyemi
Federasyon başkanı cezaevine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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