Atletico Madrid'den Diego Costa açıklaması

Chelsea'de kadroya alınmayan Diego Costa'nın Atletico Madrid'e döneceği haberleri üzerine açıklama yapan Cerezo, "Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Diego, muhteşem bir oyuncu, harika bir karakter. Bir gün mutlaka İspanya'ya dönecektir ama şuan sadece tatil için gelebilir. Madrid, turizm için harika bir yer. Paranız varsa burada güzel vakit geçirebilirsiniz. Uzun süredir Diego Costa ile konuşmuyorum zaten. En son geçen yıl konuşmuştum. Kısa süre içerisinde bir diyaloğum da olmadı" dedi.

UEFA'nın transfer kısıtlaması nedeniyle kadrosuna 6 ay boyunca yeni oyunu katamayacak olan Madrid ekibi, 37 milyon euro'ya aldığı Vitolo'yu Las Palmas'a kiralamıştı.

Atletico Madrid'in, "Beşiktaş'a gel" çağrıları yapılan İspanyol golcüyü satın aldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralayacağı iddia edilmişti.