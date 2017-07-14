 Dani Ceballos Real Madrid'de – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Dani Ceballos Real Madrid'de

    , Barcelona'nın da transfer gündeminde olan 20 yaşındaki Real Betisli ortasaha 'u 17 milyon euro bedelle renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ceballos'un 6 sezonluk sözleşmeye imza atılacağı belirtildi. Açıklamada bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, 'in Ceballos için Real Betis'e 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

    Ceballos, 20 Temmuz'da düzenlenecek imza töreninin ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak. İspanyol oyuncu, 21 Temmuz'da ABD'ye giderek takımın yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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