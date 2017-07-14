Dani Ceballos Real Madrid'de

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ceballos'un 6 sezonluk sözleşmeye imza atılacağı belirtildi. Açıklamada bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Real Madrid'in Ceballos için Real Betis'e 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Ceballos, 20 Temmuz'da düzenlenecek imza töreninin ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak. İspanyol oyuncu, 21 Temmuz'da ABD'ye giderek takımın yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.