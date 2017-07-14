Real Madrid, Barcelona'nın da transfer gündeminde olan 20 yaşındaki Real Betisli ortasaha Dani Ceballos'u 17 milyon euro bedelle renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ceballos'un 6 sezonluk sözleşmeye imza atılacağı belirtildi. Açıklamada bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Real Madrid'in Ceballos için Real Betis'e 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.
Ceballos, 20 Temmuz'da düzenlenecek imza töreninin ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak. İspanyol oyuncu, 21 Temmuz'da ABD'ye giderek takımın yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Yeni uçak Emre Mor’u getirecek
Toplam 42
Yorum
ŞİMDİ OLDU EMRE GELİRSE GS ŞAMPİYON OLUR.
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Maicon'dan basit hata
Toplam 22
Yorum
öğretici sao paolo taraftarı bu satıldığından beri samba yapıyor kimse durduramıyor onları ! adamlara semihle bunu takas edelim desek kabul ederlerdi
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Edin Visca an meselesi
Toplam 13
Yorum
ts_ts_ts_ts nezaman alacaksınız lig başlayacak daha kuçkanın dışında transferin yok. hersene aynı terane, sabır,sabır,32 senedir sabır, dalga geçmeyin
Dani Ceballos Real Madrid'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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