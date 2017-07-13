Sevilla'dan savunmaya takviye
İspanya La Liga temsilcisi, adı Galatasaray için de anılan Fransız futbolcu Corchia'yı renklerine bağladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Fransız oyuncu Sebastien Corchia'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Adı Galatasaray ile de anılan Corchia, Endülüs temsilcisinin bu sezon Ever Banega, Guido Pizarro ve Luis Muriel'in ardından renklerine bağladığı 4. oyuncu oldu.
Corchia, kariyerinde Le Mans ve Sochaux takımlarında da forma giydi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:25
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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