 Sevilla'dan savunmaya takviye – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'dan savunmaya takviye

    Sevilla'dan savunmaya takviye

    İspanya La Liga temsilcisi, adı Galatasaray için de anılan Fransız futbolcu 'yı renklerine bağladı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Fransız oyuncu Sebastien Corchia'yı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımından edilen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

    Adı Galatasaray ile de anılan , Endülüs temsilcisinin bu sezon Ever Banega, Guido Pizarro ve Luis Muriel'in ardından renklerine bağladığı 4. oyuncu oldu.

    Corchia, kariyerinde Le Mans ve Sochaux takımlarında da forma giydi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:25
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