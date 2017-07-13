 İspanya’da Enes rüzgarı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    İspanya’da Enes rüzgarı

    İspanya’da Enes rüzgarı

    ile 5 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu , dün düzenlenen müthiş bir törenle basına tanıtıldı ve iddialı açıklamalar yaptı.

    İspanyol ekibi ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve 8 Temmuz'da takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayan milli futbolcu Enes Ünal, basına tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Enes, "Burada olmaktan mutluyum. Bu sezon kaç gol atacağımla ilgili sayı sözü veremem ama her zaman takım için her şeyimi vereceğimi söyleyebilirim" dedi. Bu arada tanıtımda konuşan Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig ise "Villarreal'e hoş geldin Enes. Senden çok fazla şey bekliyoruz ve umarım uzun yıllar burada kalırsın" dedi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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