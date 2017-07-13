 Bakambu'ya yeni sözleşme – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'ya yeni sözleşme

    Bakambu'ya yeni sözleşme

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, bir dönem Bursaspor'da da oynayan forvet Cedric 'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.

    Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 2020'ye kadar olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

    2015'te Bursaspor'dan Villarreal kadrosuna katılan , oynadığı iki sezonda takımının en golcü ismi olurken ilk yılında 22, geçen sezon ise 11 gol kaydetti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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