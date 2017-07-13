Bakambu'ya yeni sözleşme

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 2020'ye kadar olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

2015'te Bursaspor'dan Villarreal kadrosuna katılan Bakambu, oynadığı iki sezonda takımının en golcü ismi olurken ilk yılında 22, geçen sezon ise 11 gol kaydetti.