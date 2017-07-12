Real Sociedad, Januzaj'ı kadrosuna kattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad, İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Belçikalı kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı transfer etti.
Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Januzaj için Manchester United'a 10 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.
Manchester United'ın altyapısından yetişen Januzaj, Almanya'nın Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Sunderland takımlarında kiralık olarak forma giydi. Januzaj, geçen sezon 28 maça çıktığı Sunderland'de bir gol attı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 118
Yorum
Efekan Arkadaşlar Mrcelo gitti üzüldük fakat farkındaysanız santraforumuz yok sadece cenk ve ömer var zaten şuan havlu pozisyonu var defans halldlr
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'Sorun özgüven'
Toplam 33
Yorum
sandor Advacoot benden iyisini bulursa getirin dediğiniz Aykutsa eyvallah..Operasyon. gecikirse Aykut'un istifası da yetmez.
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Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı!
Toplam 5
Yorum
ZX Tinerin ne olduğunu, ne işlere yaradığını bilgiğine göre aşinasın herhalde. Ancak aşina olanların aklına gelir.
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