 Real Sociedad, Januzaj'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , 'ı kadrosuna kattı

    <a href="/index/real-sociedad?id=edbb03f1-9921-49b3-9aa2-eca74b1ed76b" class="" rel="tag">Real Sociedad</a>, <a href="/index/januzaj?id=d760b433-a5c3-4288-832a-321b1d5e9ac1" class="" rel="tag">Januzaj</a>'ı kadrosuna kattı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi , İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Belçikalı kanat oyuncusu Adnan 'ı transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İspanya basınında yer alan haberlerde, için Manchester United'a 10 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.

    Manchester United'ın altyapısından yetişen Januzaj, Almanya'nın Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Sunderland takımlarında kiralık olarak forma giydi. Januzaj, geçen sezon 28 maça çıktığı Sunderland'de bir gol attı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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