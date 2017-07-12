Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Januzaj için Manchester United'a 10 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.

Manchester United'ın altyapısından yetişen Januzaj, Almanya'nın Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Sunderland takımlarında kiralık olarak forma giydi. Januzaj, geçen sezon 28 maça çıktığı Sunderland'de bir gol attı.