Enes Ünal taraftara tanıtıldı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Villarreal ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve 8 Temmuz'da takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayan milli futbolcu Enes Ünal, basına tanıtıldı.
Vilareal kentindeki sıcak havadan dolayı açık havada bir park alanında yapılan tanıtımda konuşan Enes, "Burada olmaktan mutluyum. Bu sezon kaç gol atacağımla ilgili sayı sözü veremem ama her zaman takım için her şeyimi vereceğimi söyleyebilirim." dedi.
Geçmişte Villarreal forması giyen Nihat Kahveci (2006-2009) ile konuştuğunu ima ederek kulübü çok kişiye sorduğunu ve bilgi sahibi olduğunu belirten genç futbolcu, "Villarreal'e gelme opsiyonunu kullandığım için memnunum çünkü burası benim için mükemmel bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu. 20 yaşındaki Türk futbolcu ayrıca en kısa zamanda İspanyolca öğrenme sözü verdi.
Bu arada tanıtımda konuşan Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig ise "Villarreal'e hoş geldin Enes. Senden çok fazla şey bekliyoruz ve umarım uzun yıllar burada kalırsın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan tanıtım sırasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz Enes Ünal." yazılması dikkati çekti.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
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stark gelen paradan fazlası adam kiralamaya gidecek...seneye yine aynı film...taraftar çok geç olduğunda anlayacak ama iş işten geçmiş olacak
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stark transferden gelen paradan fazlası yine kiralama ücretlerine gidecek...borç dönülmez noktada...fikret başkan mali durumu hiç önemsemiyor...
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