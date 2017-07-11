Sevilla, Vitolo'nun sözleşmesini yeniledi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, orta saha oyuncusu "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez'in sözleşmesini Haziran 2022'ye kadar uzattı.
Vitolo'nun 2020'de sona erecek mevcut sözleşmesini iki yıl uzatan Sevilla, İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelini 50 milyon avroya çıkardı.
Basın toplantısı düzenleyen Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro, "Son günlerde, Vitolo'nun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği konusunda çok konuşuldu. Bugün itibarıyla Vitolo'nun gelecek 5 sezon Sevilla'nın oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlaşmayı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki Vitolo'nun gelecek ocak ayında transfer yasağı bitecek Atletico Madrid takımına gideceği ve taraflar arasında anlaşma sağlandığı iddia ediliyordu.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
cenk Demba Ba'nın tavsiye ettiği yurttaşı Babacar çok daha iyi transfer olur diye düşünüyorum.
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
carsi1903 daha zamanimiz var acele etmeyelim önemli olan kadronun korunmasi.Ilk 11 den futbolcu satmayalim su mali durumda yerlerini dolduramayiz
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
kartalcan Böyle sacma sey olur mu.Gelecekse en az 1 sene gelsin.Su FFP bizi zor durumda birakti.Olmadi lensi kanada alalim babel forvete gecsin
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