Takım arkadaşlarından Alvarez'e destek
İspanya'nın Athletic Bilbao takımındaki tüm futbolcular, testis kanseri tedavisi gören Yeray Alvarez'e destek vermek için saçlarını kazıttı.
2017-2018 sezonu hazırlıklarına bugün başlayan Athletic Bilbao'daki 27 futbolcu, kanser tedavisi gören takım arkadaşı Alvarez ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için saçlarını kazıtarak güzel bir jest yaptı. İspanyol kulübü de resmi sosyal paylaşım sitelerinde, Alvarez'i yanlarına alarak tüm takım saçları kazınmış halde kol kola çekilmiş bir fotoğrafı yayınlayarak, altına "seninleyiz" diye yazdı.
22 yaşındaki savunma oyuncusu Alvarez, 2016 aralık ayında testis kanseri teşhisiyle ameliyat geçirdikten sonra sezonun sonlarına doğru sahalara dönmüştü. Ancak geçtiğimiz haziran ayında hastalığının tekrarladığı ortaya çıkan Alvarez, kemoterapi tedavisine başladı. İspanyol futbolcunun, gelecek eylül ayından itibaren antrenmanlara çıkması öngörülüyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:17
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Adım adım Saray'a
Toplam 15
Yorum
bu sezon BEN DEĞİLDE AKIL FAKİRİ OLAN SEN KARIŞTIRMA :D BU SEZON 13 SAYI PUAN FARKI YEDİNİZ LİGTE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 25 :D SENEYEDE YOKSUNUZ ZATEN !
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Yeni sezon hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
gs021 BİRAZDA DOĞU BÖLGELERİNDEN ALIN FUTBOLUN KARDEŞLİK OLDUĞUNUN İCRAATİNİ YAPIN ADIM ATIN BİRAZ BÖYLE ŞEYLERE
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Dirar: "Çok süper bir andı benim için"
Toplam 2
Yorum
Tekbir Allah kabul etsin, Allah iman gücüyle orta açmanı nasip etsin
Takım arkadaşlarından Alvarez'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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