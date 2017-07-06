 Fernando Torres, Atletico'da kaldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    , Atletico'da kaldı

    Fernando Torres, Atletico'da kaldı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Torres ile sözleşmenin 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

    İspanyol futbolcu da Atletico Madrid'de kalmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle bir yıl daha birlikte olmaktan mutluyum. Tüm bu yıllar boyunca yanımda olduğunuz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Kulübün alt yapısında yetişen ve 2002-2007 yılları arasında bu takımda forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan'da (2014) maceralarının ardından 2015'te İspanyol kulübüne geri dönmüştü. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Torres, 10 gol ve 5 asistle oynadı.

    Atletico Madrid'in, FIFA'nın verdiği kararla 2018'in ocak ayına kadar transfer yasağı bulunuyor.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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