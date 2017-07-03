 Ever Banega, Sevilla'ya döndü – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Sevilla'ya döndü

    Ever Banega, Sevilla'ya döndü

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski futbolcusu 'yı 3 seneliğine renklerine bağladı.

    Sevilla Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile yapılan anlaşma sonrasında 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Arjantinli futbolcu, 2014-2016 yıllarında Sevilla forması giymiş, sözleşmesi bittiğinde ise İtalyan ekibi Inter'e bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.

    , geçen sezon Inter formasıyla 28 lig maçında 6 gol kaydetti.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ever Banega, Sevilla'ya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.