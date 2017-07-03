Ever Banega, Sevilla'ya döndü
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski futbolcusu Ever Banega'yı 3 seneliğine renklerine bağladı.
Sevilla Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile yapılan anlaşma sonrasında 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Arjantinli futbolcu, 2014-2016 yıllarında Sevilla forması giymiş, sözleşmesi bittiğinde ise İtalyan ekibi Inter'e bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.
Ever Banega, geçen sezon Inter formasıyla 28 lig maçında 6 gol kaydetti.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:39
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 51
Yorum
austin aykut sadece bir kez şampiyon oldu.kurduğu 2012-13 dü galiba şampiyon olamadı kendi kurduğu tkmla aykut hoca olamadı başkası oldu öylemi teh
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 51
Yorum
o bu şu ...sana ne. her şeyin bir sonu var hayatta..kalecinin konuşması gereken yer iki direğin arası..ya panter olacan ya da köstebek..
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 3
Yorum
doguhan kim giderse gitsin kim kalırsa kalsın kim gelirse gelsin MUSLERA sen bizim baş tacımızsın
Ever Banega, Sevilla'ya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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