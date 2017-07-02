Atletico Saul’u 2026’ya uzattı
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Saul Niguez ile 9 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki Saul Niguez'in 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya uzatıldığı bildirildi. Atletico Madrid'de 2012'den bu yana forma giyen İspanyol futbolcu Saul, geçen sezon takımıyla çıktığı 53 maçta 9 gol kaydetti.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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