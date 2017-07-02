 Atletico Saul’u 2026’ya uzattı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Atletico Saul’u 2026’ya uzattı

    Atletico Saul’u 2026’ya uzattı
    İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Saul Niguez ile 9 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki Saul Niguez'in 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya uzatıldığı bildirildi. Atletico Madrid'de 2012'den bu yana forma giyen İspanyol futbolcu Saul, geçen sezon takımıyla çıktığı 53 maçta 9 gol kaydetti.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:37
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