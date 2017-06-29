 Zidane'ın oğlu, Alaves'e transfer oldu – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Zidane'ın oğlu, 'e transfer oldu

    Zidane'ın oğlu, <a href="/index/alaves?id=c4d11e2a-ac47-4921-b0d5-4d893b332f9c" class="" rel="tag">Alaves</a>'e transfer oldu

    'in altyapısından yetişen ve kulübün İspanya 3. Ligi'ndeki Castilla takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu , La Liga takımlarından 'e transfer oldu.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 3. Lig'de mücadele eden 'in B takımı Castilla'dan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun gelecek hafta basına tanıtılacağı belirtildi. Anlaşma gereği, 'in 'ı geri satın alma opsiyonun bulunduğu da bildirildi.

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu olmasından dolayı son yıllarda ismi sık duyulan Enzo, geçen sezon babası tarafından bazı maçlarda Real Madrid'in A takım kadrosuna alınmış ve 45 dakika oynatıldığı İspanya Kral Kupası'ndaki Cultural Leonesa maçında bir de gol atmıştı.

    Castilla takımında geçen sezon 32 maça çıkan Enzo, 5 kez fileleri havalandırdı. Enzo, Fransa 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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