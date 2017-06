Alaves'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 3. Lig'de mücadele eden Real Madrid'in B takımı Castilla'dan Enzo Zidane ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun gelecek hafta basına tanıtılacağı belirtildi. Anlaşma gereği, Real Madrid'in Enzo Zidane'ı geri satın alma opsiyonun bulunduğu da bildirildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu olmasından dolayı son yıllarda ismi sık duyulan Enzo, geçen sezon babası tarafından bazı maçlarda Real Madrid'in A takım kadrosuna alınmış ve 45 dakika oynatıldığı İspanya Kral Kupası'ndaki Cultural Leonesa maçında bir de gol atmıştı.

Castilla takımında geçen sezon 32 maça çıkan Enzo, 5 kez fileleri havalandırdı. Enzo, Fransa 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.