İspanya 2. Lig play-off finalinde, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Tenerife'yi konuk eden Getafe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Maça fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 9. dakikada Faurlin ve 13. dakikada Pacheco ile bir anda 2-0'ı yakaladı. Tenerife, 17. dakikada Lozano'nun golüyle umutlansa da 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dani Pacheco, Getrafe'y, LaLiga'ya çıkaran golü kaydetti.
Geçen sezon 2. Lig'e düşen Getafe bu sonuçla, Levante ve Girona'nın ardından La Liga'ya yükselen 3. takım oldu.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
La Liga'ya yükselen son takım Getafe oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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