La Liga'ya yükselen son takım Getafe oldu

Maça fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 9. dakikada Faurlin ve 13. dakikada Pacheco ile bir anda 2-0'ı yakaladı. Tenerife, 17. dakikada Lozano'nun golüyle umutlansa da 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dani Pacheco, Getrafe'y, LaLiga'ya çıkaran golü kaydetti.



Geçen sezon 2. Lig'e düşen Getafe bu sonuçla, Levante ve Girona'nın ardından La Liga'ya yükselen 3. takım oldu.



