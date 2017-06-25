 La Liga'ya yükselen son takım Getafe oldu – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    'ya yükselen son takım oldu

    La Liga'ya yükselen son takım Getafe oldu

    İspanya 2. Lig play-off finalinde, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Tenerife'yi konuk eden sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Maça fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 9. dakikada Faurlin ve 13. dakikada Pacheco ile bir anda 2-0'ı yakaladı. Tenerife, 17. dakikada Lozano'nun golüyle umutlansa da 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dani Pacheco, Getrafe'y, LaLiga'ya çıkaran golü kaydetti.

    Geçen sezon 2. Lig'e düşen bu sonuçla, Levante ve Girona'nın ardından 'ya yükselen 3. takım oldu.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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