Griezmann ve Torres, Atletico'da kalıyor

FIFA tarafından Ocak 2018'e kadar transfer cezası verilen başkent ekibinde başkan Cerezo, bir İspanyol radyosuna açıklama yaptı.

İspanyol basınında yer alan Griezmann'ın sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatılacağı ve böylece takımda en yüksek maaşı alan futbolcu unvanını elde edeceği iddialarına cevap vermekten kaçınan Cerezo, "Her şey aynı şekilde kalıyor. Gizliliği olan bir anlaşma ve rakam hiçbir zaman vermiyoruz." dedi.

Fransız futbolcu Griezmann'ın İngiliz temsilcisi Manchester United'a transfer olacağı haberlerine de yanıt veren başkan Cerezo, "Aylardır gideceğini söylüyorsunuz. Ben ise hep kalacak dedim. Ama siz benim söylediklerimi dikkate almadınız. Zaman beni haklı çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer iddialarında adı geçen 33 yaşındaki Fernando Torres hakkında da konuşan Cerezo, "Atletico Madrid'in oyuncusu olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir ya da 4 yıl daha mı olur bilmiyorum. Ama şu anda Atletico Madrid'in futbolcusu." ifadelerini kullandı.

Ocak ayına kadar transfer yapamayacaklarını hatırlatan Enrique Cerezo, "Teknik heyetimizle gelecek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcuya ihtiyaç olup olmadığını görmek için önümüzde 4-5 aylık süre var." şeklinde konuştu.

Başkan Cerezo, son olarak İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Diego Costa'nın Atletico Madrid'e geri döneceği iddialarına ilişkin ise, "Eğer bir şey söylersem aptallık olur. Olasılıkları konuşamayız çünkü o Chelsea'nin futbolcusu." cevabını verdi.