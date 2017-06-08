Sevilla'da Berizzo dönemi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevi için Celta Vigo'nun Arjantinli çalıştırıcısı Eduardo Berizzo ile anlaştı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki Berizzo ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Berizzo ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Son 3 yıldır Celta Vigo'yu çalıştıran Berizzo, geçen sezon takımını İspanya Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşımıştı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:58
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 61
Yorum
BAKİ Aboubakar kardeş sen bir kez daha düşün; bak Federasyon gidecek, bedava puan bonuslarınız olmayacak ve seneye roller değişecek benden tüyo.
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 61
Yorum
arsen l. Güzel cevap...Yanına arkadaş almışlar.Siz hiç BJK ve FB olarak veya BJK ve GS olarak taraftar açıklamasına rastladınız mı.
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Solda yeni fırtına Moting
Toplam 6
Yorum
DAĞITIYOR VE SÖĞÜT DE BUNDAN SEBEPLENİYOR TÜRKİYE NİN EN MADDİ DURUMU İYİ KULÜBÜ BU DURUMA GELDİ ( ADANALI SEBEPLERİN BAŞINDA ) ŞİMDİ İSE BUNDAN DOLAYI GÖNÜL ZENGİNİ BOL KESEDEN
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