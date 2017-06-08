Sevilla'da Berizzo dönemi

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki Berizzo ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Berizzo ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Son 3 yıldır Celta Vigo'yu çalıştıran Berizzo, geçen sezon takımını İspanya Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşımıştı.