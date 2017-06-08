Messi'den Ronaldo'ya övgü
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, en iyi futbolcu konusunda sürekli karşılaştırıldığı Real Madridli Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.
Çin basınına konuşan Messi, Ronaldo ile arasında uzun yıllardır devam eden rekabete başka bir futbolcunun dahil olamayacağını belirterek, "Sadece ben ve Ronaldo, bu rekabet için hazırız ve mücadele aramızda geçmeye devam edecek." dedi.
Ronaldo'nun büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Messi, "Her sezon takımlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hakkımızda yapılan yorumlar önemli değil. Ronaldo, çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Bunu herkes biliyor ve bu yüzden dünyanın en iyi futbolcularından birisi." değerlendirmesinde bulundu.
Başarısız bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yıl çabalarımıza rağmen olmadı ve sadece İspanya Kral Kupası'nı alabildik. Gelecek sezon umarım daha iyi geçer. Yeni sezon, eskisinden iyi olmak zorunda. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız." diye konuştu.
Messi, en büyük hedefinin futbol kariyerini Barcelona'da sona erdirmek olduğunu da yineledi.
İki futbolcu, FIFA tarafından verilen en iyi futbolcu ödülünü son 9 yıldır kimseye bırakmadı. Bu sürede Messi 5, Ronaldo 4 kez bu ödüle layık görüldü. Bu sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'dan zaferle ayrılan Ronaldo, bu yıl ki ödülün favorisi olarak gösteriliyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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Fener kasırgası
Toplam 33
Yorum
fener tabi tabi. aykutu imparator yaptık sanki kral geliyo aykut işte her zaman kedi kaymak yemez
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Kameni geliyor
Toplam 13
Yorum
FABİANO 35 maç 48 gol ...uste para almaları lazımken birde para mı verecekler fabiano bundan kat be kat iyi kalecidir.Boş transferlerle uğraşmayalım
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Bunu da aşarız
Toplam 10
Yorum
aslan esas olumsuzlukların başı fatih hoca. onu arda, selçuk, burak takip ediyor.bunları çine sürecen çin iskencesi görürlerse düzelebilirler.
Messi'den Ronaldo'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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