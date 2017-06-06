 ManU’ya kötü haber – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ManU’ya kötü haber

    ManU’ya kötü haber
    UEFA Avrupa Ligi Kupası'yla sezonu tamamlayan Manchester United, kadrosuna katmak istediği Griezmann'dan kötü haber aldı. Atletico Madrid'in transfer yasağının onaylanmasının ardından İspanyol kulübünden ayrılmayacağını ifade eden Fransız yıldız, "Her şey para değil" yorumunu yaptı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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