Her yerde Madrid!

Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun en iyi kadrosu belli oldu. UEFA, R.Madrid'den 8 futbolcuyu kadroya alırken, şu isimler 18'de yer aldı: Buffon, Bonucci, Pjanic (Juventus), Godin, Oblak, Griezmann (A.Madrid), Carvajal, Ramos, Marcelo, Ronaldo, Cemiro, Kroos, Modric, İsco (Real Madrid), Mbappe, Bakayoko (Monaco), Messi (Barcelona) ve Lewandowski (Bayern Münih).