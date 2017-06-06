 Her yerde Madrid! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Her yerde Madrid!

    Her yerde Madrid!
    Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun en iyi kadrosu belli oldu. UEFA, R.Madrid'den 8 futbolcuyu kadroya alırken, şu isimler 18'de yer aldı: Buffon, Bonucci, Pjanic (Juventus), Godin, Oblak, Griezmann (A.Madrid), Carvajal, Ramos, Marcelo, Ronaldo, Cemiro, Kroos, Modric, İsco (Real Madrid), Mbappe, Bakayoko (Monaco), Messi (Barcelona) ve Lewandowski (Bayern Münih).
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her yerde Madrid! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.