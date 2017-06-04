Şampiyonlar Ligi'nin "Real"itesi!

İspanyol temsilcisi, 1992-1993 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bir ilke imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final maçında Atletico Madrid'i yenerek mutlu sona ulaşan Real Madrid, bu sezonda Juventus'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Eflatun-beyazlılar, Kupa 1'de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016'nın ardından 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. İspanyol temsilcisi, 1998'de de finalde Juventus'u yenerek, şampiyonluğa ulaşmıştı.

Real Madrid, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

- Zidane ilki başardı

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı üst üste kazanan ilk teknik direktör unvanını aldı.

Zidane, geçen sezon yine Real Madrid'in başında Atletico Madrid karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 44 yaşındaki teknik adam, böylece 3 yılda önemli bir başarı elde etti.

Zidane, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

- Real Madrid, 3. kez "duble" yaptı

İspanyol ekibi, 3. kez bir sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

La Liga'da 2016-2017'yi zirvede tamamlayan Real Madrid, 1956-1957 ve 1957-1958'de hem lig hem de eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ipi göğüslemişti.

- Ronaldo, üst üste 5. kez gol kralı

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 12 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından 5. kez bu unvanın sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı final maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Portekizli oyuncu, Manchester United ile 2008 ve Real Madrid ile 2014'te Kupa 1 şampiyonluğuna ulaştığı final maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Ronaldo, Juventus karşısında attığı 2. gol ile kariyerindeki gol sayısını 600'e çıkardı.

- Kupa 1'de 500. gol

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 500. gol barajını geçti.

Eflatun-beyazlılar, Juventus maçındaki gollerle Kupa 1'deki gol sayısını 503'e çıkardı.

İspanyol ekibi, tüm organizasyonlarda üst üste 65 maçta da gol atmayı başardı.

- Juventus 7. finali kaybetti

İtalyan ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9. finalden 7. kez mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 ve 2015'in ardından 7. kez sahadan mağlup ayrılarak, Kupa 1'in bir adım uzağında kalmıştı.

Torino temsilcisi, 1985 ve 1996 yıllarında Kupa 1'de şampiyonluk yaşamıştı.