''Bir timsah daha! Villarreal’e...''
Bir dönem Bursaspor'dan forma giymiş olan Bakambu, Villarreal'e transfer olan bir başka eski Bursasporlu Enes Ünal'a 'Hoşgeldin' mesajı gönderdi.
Bakambu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Yeni eski takım arkadaşı' Enes Ünal'a şu ifadelerle seslendi:
"Bir timsah daha! Villarreal'e hoşgeldin kardeşim"
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:30
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
''Bir timsah daha! Villarreal’e...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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