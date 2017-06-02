 ''Bir timsah daha! Villarreal’e...'' – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    ''Bir timsah daha! ’e...''

    ''Bir timsah daha! Villarreal’e...''

    Bir dönem 'dan forma giymiş olan , 'e transfer olan bir başka eski Bursasporlu 'a 'Hoşgeldin' mesajı gönderdi.

    Manchester City'nin 'dan transfer ettiği, iki yıl çeşitli takımlara kiralık gönderdikten sonra 'a sattığı 'ı yeni takımında eski takım arkadaşı karşıladı. Bursaspor'da birlikte forma giydiği Cedric , İspanyol takımına transferi sonrası yeniden takım arkadaşı olacağı Enes Ünal'a mesajla 'Hoşgeldin' dedi.

    Bakambu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Yeni eski takım arkadaşı' Enes Ünal'a şu ifadelerle seslendi:

    "Bir timsah daha! Villarreal'e hoşgeldin kardeşim"

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:30
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