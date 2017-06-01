Real Madrid yine rekor peşinde

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Premier Lig şampiyonu Chelsea'nin yıldız oyuncusu Eden Hazard için 115 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor. Real Madrid teknik patronu Zidane'nın ısrar ile kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Hazard için İspanyol ekibi tüm şartları zorlayacağı belirtildi.



115 milyon Euro'luk transferin gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki Eden Hazard, dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.