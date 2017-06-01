Real Madrid yine rekor peşinde
Yapmış olduğu transferler ile her zaman dikkat çeken İspanya Ligi şampiyonu Real Madrid'den yeni bir rekor transfer atağı geliyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Premier Lig şampiyonu Chelsea'nin yıldız oyuncusu Eden Hazard için 115 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor. Real Madrid teknik patronu Zidane'nın ısrar ile kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Hazard için İspanyol ekibi tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
115 milyon Euro'luk transferin gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki Eden Hazard, dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:43
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Gomis zirvesi!
Toplam 78
Yorum
gelmesin daha iyi böyle oyuncular para için oynar ruhuyla oynamaz pandev geldi böyle şeyler yaptırdı 2.5 alıp gitti. ne yaptı hiçbir şey. almayın fayda gelmez
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 7
Yorum
teşekkürler reis emekleri çok büyüktür camiaya 3 yıl önce oynamazken yokluktan çağırdılar. kötü günde yanımızda oldu. türkiyede en iyi sağ bekti. sağol reis
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 58
Yorum
takarlar abubakarı neyle kandıracaksınız uefada kendini gösterirsinmi diyeceksiniz veya gel 4000 kişi ile stadyumda maç oynuyoruzmu diyeceksiniz.
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