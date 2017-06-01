Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Manchester City'nin genç yıldızı Enes Ünal, Villarreal'e transfer oldu.
Kiralık oynadığı Hollanda ekibi Twente'de başarılı bir sezon geçiren ve attığı 19 golle dikkat çeken Enes Ünal, Villareal'e transfer olmuştu. İspanyol ekibi Enes Ünal ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Daha önce Villareal'in Enes Ünal transferi için 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilmişti. Anlaşmaya göre Manchester City yıldız ismi geri almak isterse Villareal'e 20 milyon Euro ödeyecek.
Başarılı oyuncu altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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