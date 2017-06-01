CAS'tan Atletico Madrid'e kötü haber
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından Atletico Madrid Kulübüne verilen 2018 Ocak ayına kadar geçerli (iki dönemlik) transfer yasağı kararını onadı.
Açıklamada, "Ayrımcı, adil olmayan ve kulübümüze telafisi olmayan zarar veren bir karar." denildi. CAS'ın onama kararının yasal süreden (31 Mayıs) bir gün sonra kendilerine iletildiğini kaydeden İspanyol kulübü, mahkemenin bu tutumunu "kulübe karşı bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.
Atletico Madrid 5 maddelik açıklamasında ayrıca, "Bir kez daha belirtmek isteriz ki İspanyol yasalarını yerine getirmemize rağmen ceza aldık." ifadesine yer verildi. La Liga'yı 3. bitiren ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atletico Madrid'in, 1 Ocak'tan itibaren transfer yapacak şekilde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
"Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller oynayan, 5 sezondur art arda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan takımımıza güvenimiz tam." denilen açıklamada, "Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin gelecek sezon da aynı düzeyde rekabet edeceklerinden eminiz. Takım, kulüp ve taraftarla hep birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
CAS'ın kararıyla Atletico Madrid'in, Manchester United ile adı geçen yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı bırakmamak için her şeyi yapması bekleniyor.
FIFA, 18 yaş altı oyuncuların transferlerinde FIFA kurallarına göre usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Atletico Madrid ve Real Madrid kulüplerine 2'şer transfer dönemi transfer yasağı koymuş ancak CAS, Real Madrid'in cezasını tek döneme indirmişti.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:40
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Şampiyon Konyaspor
Toplam 13
Yorum
KONYA KARTALI iki kartalın maçı olacak. Bu sezon kartalların sezonu. süper kupada 5'lemeye gelince; kupada konyaspor beşiktaşı birkaç kez kupadan elemişti
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 9
Yorum
hamza hangi dişli takım lyon napoli gs trabzon ?
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Ekici artık Fenerli!
Toplam 13
Yorum
babayı alırsınız kendinizi bişey sanıyorsunuz ama hiçbişy değilsiniz. Türkiye liginin 3. takımının 3. sınıf taraftarı
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