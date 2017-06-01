CAS'tan Atletico Madrid'e kötü haber

FIFA'nın verdiği karara yapılan itirazın CAS tarafından reddedilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Atletico Madrid Kulübü, transfer yasağının indirilmemesine tepki gösterdi. Kendisiyle benzer bir cezayı alan ancak daha sonra CAS tarafından cezası tek transfer dönemine indirilen ve bu yaz transfer yapma hakkı olan Real Madrid olayını isim vermeden örnek gösteren Atletico Madrid, CAS'ı "farklı muamele yapmakla" suçladı.

Açıklamada, "Ayrımcı, adil olmayan ve kulübümüze telafisi olmayan zarar veren bir karar." denildi. CAS'ın onama kararının yasal süreden (31 Mayıs) bir gün sonra kendilerine iletildiğini kaydeden İspanyol kulübü, mahkemenin bu tutumunu "kulübe karşı bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Atletico Madrid 5 maddelik açıklamasında ayrıca, "Bir kez daha belirtmek isteriz ki İspanyol yasalarını yerine getirmemize rağmen ceza aldık." ifadesine yer verildi. La Liga'yı 3. bitiren ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atletico Madrid'in, 1 Ocak'tan itibaren transfer yapacak şekilde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

"Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller oynayan, 5 sezondur art arda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan takımımıza güvenimiz tam." denilen açıklamada, "Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin gelecek sezon da aynı düzeyde rekabet edeceklerinden eminiz. Takım, kulüp ve taraftarla hep birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

CAS'ın kararıyla Atletico Madrid'in, Manchester United ile adı geçen yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı bırakmamak için her şeyi yapması bekleniyor.

FIFA, 18 yaş altı oyuncuların transferlerinde FIFA kurallarına göre usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Atletico Madrid ve Real Madrid kulüplerine 2'şer transfer dönemi transfer yasağı koymuş ancak CAS, Real Madrid'in cezasını tek döneme indirmişti.