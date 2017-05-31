 Enes Ünal, İspanya yolcusu – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Enes Ünal, İspanya yolcusu

    Enes Ünal, İspanya yolcusu

    Manchester City'nin genç yıldızı Enes Ünal, Villarreal'e transfer oldu.

    Villarreal, geçen sezon kiralık olarak gittiği Twente'de harika bir sezon geçiren Enes Ünal'ı transfer etti. İspanyol devinin, bonservisi Manchester City'de olan milli oyuncu için 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Genç yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    CITY 20 MİLYON EURO'YA GERİ ALABİLECEK

    City, Enes'i transfer etmek isterse 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katabilecek.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
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