Enes Ünal, İspanya yolcusu
Manchester City'nin genç yıldızı Enes Ünal, Villarreal'e transfer oldu.
Villarreal, geçen sezon kiralık olarak gittiği Twente'de harika bir sezon geçiren Enes Ünal'ı transfer etti. İspanyol devinin, bonservisi Manchester City'de olan milli oyuncu için 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Genç yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
CITY 20 MİLYON EURO'YA GERİ ALABİLECEK
City, Enes'i transfer etmek isterse 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katabilecek.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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Lyon, Belhanda için Valbuena’yı bekliyor
Toplam 6
Yorum
wolverine82 valbuena gelmesini kesinlikle istemem çünkü fenere çağ atlatır
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Volkan: Yönetim ne derse o olur
Toplam 7
Yorum
wolverine82 ah canım yazık size seneye medet umuyor volkan bey takımınızda vizyon yok yok ruh yok ne şampiyonluğundan bahsediyorsun seneye 5 ol yet er
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 17
Yorum
Sapidik Aziz En büyük başarı oysa; onu da ilk Galatasaray aldı Azize. Bayan basketbol takımı, kimi yenerek aldı hafızanı topla.. :)
Enes Ünal, İspanya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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