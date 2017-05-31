Enes Ünal, İspanya yolcusu

Villarreal, geçen sezon kiralık olarak gittiği Twente'de harika bir sezon geçiren Enes Ünal'ı transfer etti. İspanyol devinin, bonservisi Manchester City'de olan milli oyuncu için 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Genç yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.



CITY 20 MİLYON EURO'YA GERİ ALABİLECEK

City, Enes'i transfer etmek isterse 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katabilecek.