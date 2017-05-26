 Enes Ünal, İspanya yolcusu – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Enes Ünal, İspanya yolcusu

    Enes Ünal, İspanya yolcusu

    İspanyol devi Valencia, Enes Ünal'ı kiralamak için Manchester City ile anlaştı

    Hollanda Ligi takımlarından Twente forması ile başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal'ın, yeni sezonda İspanya'nın Valencia takımının formasını giyeceği öğrenildi.

    Tıpkı Twente'de olduğu gibi Valencia'da da kiralık olarak forma giyecek olan Enes'in satın alma opsiyonu ise 40 milyon Euro olacak. Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City'de olan milli futbolcu, bu sene forma giydiği Twente'de 33 maçta 19 gol attı. Enes Ünal, Twente'de ayrıca yılın futbolcusu ödülünü almıştı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:39
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