Messi'den sonra Ronaldo'nun da başı dertte
İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.
Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia başta olmak üzere bazı İspanyol medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında imaj gelirlerinden 8 milyon avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyenin, dün Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın da hemen konuyu araştırmaya başladığı bildirildi.
Verilen bilgilerde, Ronaldo'yu suçlayacak yeterli delile sahip olduğu ileri sürülen savcılığın, 30 Haziran'a kadar dava açma girişimlerine başlayacağı iddiasında bulunuldu.
Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olmadan önce 2009'un başlarında, imaj gelirlerini Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirdiği ve burada 150 milyon avroluk para topladığı iddia edildi.
İspanya'da son dönemlerde birçok futbolcu hakkında vergi kaçırdıkları iddiasıyla soruşturma ve davalar açılıyor. Son olarak, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, 4,1 milyon avroluk vergi kaçırdığı suçlamasıyla Yüksek Mahkeme tarafından da onanan 21 aylık hapis cezası almıştı. Geçmişte aynı nedenden dolayı Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'ya da bir yıl hapis ve 815 bin avro para cezası verilmişti.
Mali suçlamalarla bağlantılı Neymar, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da yürütülen soruşturmalar veya açılan davalar bulunuyor.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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Güçlenirsen hala en iyisin!
Toplam 2
Yorum
34 RVP ACABA DENİLECEK BİR OYUNCU DEĞİL DÜNYAYA KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR YILDIZ FENERBAHÇEDE AYNI AYARDA VEYA YAKIN OYUNCU YOK SIKINTI BURADA
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Hasan Ali’ye Napoli kancası
Toplam 6
Yorum
KFY HASAN ALİ TOPÇUYSA BEN MARADONAYIM.
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Haydi Mangala!
Toplam 9
Yorum
kartalpençesi 30 tane duran topu rakibe nişanlamayıp,2 sini gole çevirsek savunma da rahatlar.Q7 sağolsun duran topları harcıyor.
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